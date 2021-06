Seop interrompeu quatro festas clandestinas no fim de semana - DIVULGAÇÃO/SEOP

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:40

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) interrompeu quatro festas clandestinas no último fim de semana, no Rio. Três eventos foram interrompidos no domingo - Barra da Tijuca, Vargem Pequena e Guaratiba -, e um no sábado, também na Barra.

Na tarde de ontem, uma festa irregular na Ilha do Ipê, na Barra, contava com cerca de 150 pessoas. O local foi interditado e o responsável foi multado por violar medidas de restrição, assim como uma festa com direito a pista de dança, na Estrada da Ilha, em Guaratiba. À noite, outro evento irregular na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, com cerca de 200 pessoas, foi suspenso pelos agentes. O Jockey Club também recebeu infração por não cumprir o distanciamento social e por permitir o consumo de bebidas em pé.

No sábado, 300 pessoas participavam de uma festa irregular na Ilha da Gigóia, na Barra. Entre a noite de sexta, dia 18, e a madrugada desta segunda-feira, dia 21, foram registradas 148 infrações sanitárias (incluindo multas aplicadas a pessoas flagradas sem máscara de proteção facial e a bares e estabelecimentos por descumprimento das regras contidas em decreto municipal).