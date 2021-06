Padre Omar - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 21/06/2021 16:33

Rio - Nessa terça-feira (22), o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, celebra o

aniversário de 42 anos com uma ação beneficente à população em situação de rua durante o dia, na

Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Chile, no Centro da Cidade. No local, onde já existem diversos trabalhos sociais, serão distribuídos alimentos e oferecidos serviços aos mais necessitados.

De acordo com os organizadores, a partir das 8h, será servido o café da manhã. Em seguida, serão proporcionados banhos, corte de cabelo e doação de roupas. Também haverá serviço de acolhimento, realizado pela Toca de Assis e Fraternidade O Caminho. A partir das 9h, serão servidos lanches. A ação beneficente termina com o almoço, às 11h30.

"Assim como no ano passado, a ideia é que o presente seja dado aos que mais precisam de cuidados

neste momento pelo qual passamos. Continuamos ajudando os mais necessitados e não vamos parar.

Essa é uma missão permanente", disse Padre Omar.

A ação faz parte da campanha social “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”, que já distribuiu mais de 400 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal, proteção facial e limpeza para a população em situação de vulnerabilidade social.

Desde abril de 2020, também já foram entregues mais de 2 milhões de pães produzidos em parceria com a Associação Tarde com Maria. No total, são cerca de 200 comunidades atendidas.

Serviço:

Data: 22 de junho

Horário: Das 8h às 13h

Local: Estacionamento da Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro (Avenida

Chile, 245, Centro)