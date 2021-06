Vacinação contra a covid-19 - Divulgação / Renan Otto

Publicado 21/06/2021 17:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 933.112 casos confirmados e 54.267 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 883 novos casos e 17 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,82%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 868.747 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 65,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41,7%.

Posto na quadra da Portela atinge 10 mil vacinados



A quadra da Portela é um sucesso como posto de vacinação da Covid-19. A prova é que no fim de semana o espaço bateu a marca de 10 mil pessoas vacinadas . O vice-presidente portelense, Fábio Pavão, falou com o site Carnavalesco sobre o número.

"É um número marcante bater 10 mil pessoas vacinadas. A gente já contava que a quadra viraria esse sucesso de vacinação. As escolas de samba já exercem essa função social. O lugar é estratégico para região. Além disso, tem muito portelenses que vem de fora do bairro para se vacinarem aqui. A Portela tinha que assumir esse papel importante e fico feliz que tenha dado certo".

Fábio Pavão também citou que torcedores de outras escolas de samba estão se vacinando na quadra da Portela. Além do espaço, a quadra da Mocidade, o Sambódromo e o Cacique de Ramos são lugares procurados pelos sambistas.

"Temos percebidos pessoas de outras escolas vindo aqui tomar a vacina. É como se tivesse valorizando a identidade de sambista. Independente da bandeira, todos os sambistas precisam estar unidos para vacinação avançar e saímos disso tudo o mais rápido possível".