Categoria já contabiliza 196 casos de coronavírus que vitimou 56 profissionais

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:14 | Atualizado 21/06/2021 17:15

Rio - O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sintrucad-Rio), Sebastião José, encaminhou, nesta segunda-feira, ao prefeito Eduardo Paes, um ofício cobrando o retorno urgente da vacinação contra a covid-19 dos cerca de 20 mil motoristas e cobradores de ônibus da cidade do Rio, que foi paralisada há mais de um mês, trazendo grande preocupação para a categoria.

De acordo com Sebastião, a falta de bom senso da prefeitura, que insiste em não retomar a vacinação, é no mínimo irresponsável, já que expõe a categoria e aumenta a possibilidade de contaminação desses profissionais que diariamente transportam milhares de usuários. Ele também vai cobrar uma posição da Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores, que garantiu que a vacinação da categoria seria a principal reivindicação da comissão, mas até agora nada foi feito.

"O Rio de Janeiro ainda vive um verdadeiro caos em relação ao combate da covid-19, e com a falta de fiscalização nos pontos finais e plataformas do BRT para evitar aglomerações e impedir que usuários embarquem sem máscara, além da não descontaminação dos ônibus nas garagens, colaboram para aumentar o número de contaminados. A categoria já contabiliza 196 casos de coronavírus que vitimou 56 profissionais, por isso nossa insistência em imunizá-los o mais rápido possível. Não vamos politizar a vacinação e deixar que as empresas receitem medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada pela ciência, colocando ainda mais em risco a vida desses profissionais. Acredito e tenho fé que a prefeitura irá se sensibilizar e retornar a vacinação", explicou.