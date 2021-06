Miliciano está foragido desde 2018, quando saiu para Visita Periódica ao Lar e não voltou - Divulgação/Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:46

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (21), um cartaz que pede informações que ajudem a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) a localizar e prender Delso Lima Neto, o Delsinho, de 33 anos, irmão do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. Delsinho é considerado foragido da Justiça.

Preso em 2011, durante uma operação da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), realizada no Conjunto Guandu, em Santa Cruz, na Zona Oeste, ele era acusado de pertencer a uma milícia que atua na região e também de ter envolvimento na morte do cabo Marcos Paulo dos Santos Brandão, de 33 anos, que foi baleado e sequestrado por cinco homens em um bar na Estrada do Cortume, também em Santa Cruz.

O corpo do militar foi encontrado enterrado perto da margem do rio São Francisco, no mesmo bairro do sequestro, na região do Jesuítas. O cabo Brandão era lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar e morava nas proximidades da Estrada do Cortume. Delsinho está na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, após receber o benefício da Visita Periódica ao Lar, concedido pela Justiça. Ele saiu no dia 11 de agosto de 2018, e não retornou no dia 17 do mesmo mês. Contra ele, há um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais.

Segundo informações recebidas pelo Portal dos Procurados, Delsinho teria feito um churrasco, no último dia 12, no Jesuítas. Tiros de fuzil teriam sido disparados para comemorar a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, chefe da Liga da Justiça, em confronto com a Polícia. Tandera e Ecko estavam rompidos e ambos os grupos teriam trocado tiros em Santa Cruz, antes da morte do rival.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o criminoso pelo Zap do Portal dos Procurados pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. Todas as informações serão repassadas à Draco. O anonimato é garantido.