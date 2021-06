Operação Lei Seca teve início em 19 de março de 2009 com ações de educação e fiscalização - Philippe Lima/Governo do Estado

Operação Lei Seca teve início em 19 de março de 2009 com ações de educação e fiscalizaçãoPhilippe Lima/Governo do Estado

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 20:07

Rio - A Operação Lei Seca recebeu, nesta segunda-feira (21), 19 novas viaturas que vão substituir a frota atual do programa da Secretaria de Estado de Governo. Os novos veículos, entregues pelo governador Cláudio Castro, serão utilizados pelos 130 agentes das 15 equipes que realizam blitzes diariamente em todo o estado do Rio. A cerimônia de entrega foi realizada no Palácio Guanabara

"Nós sabemos o quanto a Operação Lei Seca já salvou vidas. Isso mostra que quando o estado consegue pôr em prática uma lei extremamente importante, quem ganha é a sociedade. Essas viaturas vêm para melhorar o trabalho de uma operação que luta dia e noite para que a irresponsabilidade de alguns não coloque em risco a vida de outros", afirmou o governador Cláudio Castro.

Publicidade

Os veículos novos vão garantir maior segurança e conforto nas ações e nas viagens de serviço. "A Operação, que atua há 12 anos, precisa renovar sua logística e se adequar aos novos tempos, uma vez que atuamos em todo o estado", explica o coordenador da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.

A Operação Lei Seca teve início em 19 de março de 2009 com ações de educação e fiscalização. Até o momento, 3,4 milhões de motoristas já foram abordados em 26.773 blitzes de fiscalização e 216.611 motoristas flagrados sob efeito de álcool. Desde a retomada das fiscalizações, em outubro de 2020, 10,65% casos de alcoolemia foram registrados entre os motoristas abordados.

Publicidade

As ações de educação e fiscalização são realizadas diariamente em todo o estado para que as pessoas se conscientizem dos riscos da mistura álcool e direção, além de reforçar a mensagem "nunca dirija depois de beber".