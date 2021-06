Um carro roubado foi recuperado na ação. - Divulgação

Publicado 22/06/2021 09:21 | Atualizado 22/06/2021 12:56

Rio - Três homens foram presos no início da manhã desta terça-feira após um alerta de um cerco eletrônico da Polícia Militar, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) foram alertados pelo rádio da corporação, com base em informações do sistema de cerco eletrônico, sobre um veículo roubado trafegando no bairro do Leblon, na Zona Sul.

O carro foi abordada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Com os três homens os agentes encontraram uma réplica de pistola, que foi apreendida juntamente com um celular. O carro roubado também foi recuperado na ação. O trio foi encaminhado para a 12ªDP (Copacabana), onde o caso foi registrado.