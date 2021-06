Arrastão na Avenida Brasil - Reprodução Internet

Publicado 22/06/2021 16:17

Rio - Dois bandidos sem identificação foram presos após um arrastão na Penha Circular, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 16º BPM (Olaria) estava em patrulhamento na região quando viram os criminosos, que estavam em um carro, tentando roubar outro veículo. Ainda conforme a corporação, os suspeitos perceberam a presença dos PMs e atiraram, dando início a um confronto, e tentaram fugir.

Na fuga, os bandidos encontraram homens do Bairro Seguro - Penha na descida do viaduto da Avenida Lusitânia e entraram na contramão na Avenida Brasil, abandonando o veículo na via. Os policiais militares alcançaram e prenderam a dupla. Uma pistola calibre 380 foi apreendida, além de três celulares e o carro usado na ação criminosa. Um dos suspeito foi baleado e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha). Os presos responderão por roubo.