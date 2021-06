Marcelo Freixo (à esq.) ao lado de Flávio Dino durante o ato de filiação ao PSB - Reprodução

Marcelo Freixo (à esq.) ao lado de Flávio Dino durante o ato de filiação ao PSBReprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:21 | Atualizado 22/06/2021 15:40

Brasília - O deputado federal Marcelo Freixo se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), em ato na manhã desta terça-feira. Depois de 16 anos no Partido Socialismo e Liberdade (Psol), o político mudou de partido com o objetivo de "ajudar a construir mais uma frente de luta contra Bolsonaro, em defesa da vida, do nosso povo e da democracia", como escreveu em uma rede social. O ato de filiação se deu ao lado do governador do Maranhão, Flávio Dino, que também ingressou no PSB.

Após o ato, Freixo escreveu:

Publicidade

"Em unidade para mudar o Rio e o Brasil! Entro hoje para o PSB ao lado do governador Flávio Dino, por quem tenho imensa admiração. Seguiremos na luta para tirar o Brasil das mãos do bolsonarismo!"

Durante o ato de filiação, Freixo foi apontado como candidato ao governo do Estado do Rio nas eleições de 2022. Segundo o deputado federal, o pleito do ano que vem "será o mais importante da história".

Publicidade

"As eleições de 2022 serão a mais importante da nossa história, porque ela pode ser a última. E não é dramático o que estou dizendo. A democracia está em risco neste país. E a gente precisa admitir o tamanho desse risco e isso ser compatível com o tamanho da nossa realidade. A nossa responsabilidade é muito grande".

Sobre o Rio, Freixo disse que a luta será contra o crime organizado:



"A luta no Rio de Janeiro não é da direita contra a esquerda, é a luta da civilização contra a barbárie. A luta é contra o crime organizado que se estabeleceu naquele estado e vem arrancando a possibilidade de o Rio de Janeiro ser um lugar feliz".