Equipamentos foram trazidos à Policlínica Piquet CarneiroDivulgação

Publicado 22/06/2021 15:39 | Atualizado 22/06/2021 15:56

Rio - Quem foi acometido pela covid-19 e se recuperou da doença se sente aliviado. Entretanto, algumas pessoas seguem sofrendo com os efeitos do vírus que as acompanham nas semanas após o fim da infecção. Dois equipamentos estão sendo grandes aliados no enfrentamento às sequelas do novo coronavírus – a oscilometria de impulso e ultrassonografia pulmonar. De utilização inédita na América Latina, os aparelhos compõem o ambulatório pós-Covid da Policlínica Piquet Carneiro, ligada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ambos foram adquiridos através de uma verba destinada à pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

"No ambulatório, temos duas avaliações pioneiras no Rio de Janeiro. Uma, da avaliação pulmonar pela oscilometria de impulso, que é um aparelho que mede o funcionamento do sistema respiratório de uma maneira muito simples. Não requer esforço do paciente e consegue fornecer dados para a equipe médica muito precisos sobre o acometimento da função pulmonar. Este é um aparelho pioneiro, não somente no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil e na América Latina", explicou o médico e professor do serviço de pneumologia da Uerj, Thiago Mafort.

Mafort afirma que, desde agosto de 2020, cerca de 400 pacientes já passaram pelo ambulatório. Em seis meses de acompanhamento dos pacientes, 80% já apresentam uma melhora dos sintomas.

"A maioria dos pacientes chegam aqui com muitos sintomas respiratórios e outros também, uma vez que a covid-19 é uma doença sistêmica que acomete todo o organismo. Ao longo do acompanhamento, temos visto uma melhora importante desses sintomas. Após nove meses, a grande maioria dos pacientes se recuperam. Além da oscilometria, fazemos a ultrassonografia do pulmão dos pacientes, que também é pioneira no estado, que faz também parte do processo de acompanhamento dos acometidos pelas sequelas da covid-19", completou o médico pneumologista.

Modernidade a serviço do paciente no pós-covid

A oscilometria de impulso é simples: o paciente não precisa se esforçar, apenas respirar de maneira normal. O aparelho mede a resistência das vias aéreas através das ondas respiratórias, evitando uma expiração forçada, como é exigido na espirometria, também conhecida como teste de sopro. Com o aparelho, mais silencioso, o médico tem a dimensão mais exata do movimento respiratório dos bronquíolos.

"A vantagem de utilizar este aparelho em pacientes pós-covid que ele é muito sensível e consegue detectar alterações que outros aparelhos e testes não têm essa capacidade. Esse é o grande diferencial", disse o coordenador do serviço de pneumologia da Uerj e professor da faculdade de medicina, Agnaldo José Lopes, que comentou os primeiros resultados da pesquisa.

Já com o uso do ultrassom no diagnóstico de sequelas da covid-19, a equipe pode fazer comparativo clínico com tomografia computadorizada, exame indicado para detecção dos sintomas da doença.

"Cerca de 25% dos pacientes têm alterações da espirometria, metade têm alterações no ultrassom e quase 70% têm alterações na oscilometria de impulso. Ou seja, todos com acometimento na função respiratória. Esses resultados ajudam a guiar o tratamento de cada paciente com base nos principais sintomas, como cansaço, fadiga e tosse. São ministrados medicamentos específicos para cada um deles. Muitos pacientes também são encaminhados para fisioterapia respiratória para reabilitação", afirmou Lopes.

Estudantes da Uerj: possibilidade de aprendizagem na pandemia

O time multidisciplinar conta, além de médicos, com fisioterapeutas e residentes de medicina da Uerj. Uma delas é Laura Monnerat, estudante do sétimo período, que faz parte do projeto de iniciação científica da universidade há quase um ano.

"Como estou desde o início no projeto, vi que superou todas as expectativas. No início, tivemos até uma certa dificuldade de captar os pacientes, mas, em pouco tempo, a procura cresceu. É interessante identificar o padrão de como os pacientes chegam e o grau de sequelas que cada um apresenta. Todos nós aprendemos juntos, inclusive, os próprios médicos estão aprendendo sobre essa doença, que é tão nova. Os pacientes chegam com queixas bastantes recorrentes, como falta de ar e a possibilidade grande cansaço ao realizar pequenos esforços", descreveu Laura.

Qualidade de vida e esperança renovada

Em junho de 2020, Assed Filho ficou 37 dias entubado em uma unidade de saúde da capital. Dias de angústia para os familiares e incertezas. Depois de vencer a Covid-19, como ele mesmo gosta de afirmar, Assed precisou conviver com os efeitos da doença e, a partir de setembro, ele começou no ambulatório da Policlínica Piquet Carneiro.

"Hoje, já consegui voltar com as minhas caminhadas diárias, embora ainda sinta um pouco de cansaço. Assim que saí do hospital, não andava, ficava só na cama e até precisei usar cadeira de rodas. Agora, até já lavo o quintal", contou Assed, de 60 anos, morador de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade, que pretende voltar a jogar o tradicional futebol do fim de semana.

Márcia Corte da Silva teve covid-19 em setembro do ano passado. Dois meses depois, ela foi encaminhada para o ambulatório da Piquet Carneiro.

"Não cheguei a ficar internada, mas foi um período muito ruim com a covid-19. Por ser diabética e hipertensa, tive complicações. Ainda sinto falta de ar, menos um pouco que antes, mas segue presente porque ainda apresento uma lesão no pulmão. Desde novembro, quando o tratamento começou aqui, venho evoluindo com melhoras gradativas", finalizou Márcia.