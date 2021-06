Cristo Redentor - Daniel Castelo Branco

Cristo RedentorDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:21

Rio - O Cristo Redentor participará de uma campanha para conscientizar pessoas com o sistema imunológico comprometido a se vacinarem. Na noite desta terça-feira, uma projeção inédita fará o principal monumento do Rio se movimentar e abraçar três pessoas com comprometimento imunológico, em um gesto simbólico de proteção. O espetáculo ainda trará informações sobre a importância da imunização de grupos de risco.



“Nossa intenção é que esse abraço traga mais esperança e reforce o alerta de que a vacinação salva vidas, para além da Covid-19. Temos o compromisso de reforçar para a sociedade que outras doenças infectocontagiosas também precisam ser enfrentadas com a vacinação, que está disponível gratuitamente para a população que possui quadros crônicos ou tem seu sistema imunológico debilitado e está sob maior risco de contrair infecções graves”, afirma o presidente da SBIm, Juarez Cunha.



A campanha contará com a participação de personalidades que vivem com doenças crônicas ou que têm o sistema imunológico debilitado. O ex-jogador de basquete Oscar Schimidt, a blogueira Ana Geórgia, que enfrenta o lúpus e o youtuber Lucas Raniel são apenas algumas das celebridades que participarão da campanha.

Publicidade

essoas com doenças crônicas podem ter um risco muito maior para doenças preveníveis por vacinas, quando comparado com pessoas saudáveis. Oscar conversará com médicos, pacientes, associação de pacientes e influenciadores para incentivar que todos recebam a imunização.



O site criemaisprotecao.com.br, no ar a partir de 29 de junho, está sendo criado especialmente para oferecer informações sobre a vacinação dos pacientes especiais, a relação dos grupos de risco e o fluxo de atendimento nos CRIE. A campanha será veiculada nas redes sociais da Pfizer, da SBIm, do Instituto Lado a Lado pela Vida e nos canais dos influenciadores.



“Esperamos que a campanha amplie o conhecimento da população sobre as unidades dos CRIE e estimule a adesão dos imunocomprometidos e pessoas que vivem com doenças crônicas à vacinação, valorizando um atendimento importante que é prestado gratuitamente pelo SUS”, afirma a diretora médica da Pfizer, Márjori Dulcine.