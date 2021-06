Criminoso foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Publicado 22/06/2021 18:29 | Atualizado 22/06/2021 18:36

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta terça-feira, um homem, que não teve a identificação revelada, suspeito de estuprar e matar uma mulher em 2020. Segundo as investigações, o criminoso contratou Rosilene de Assis Cordeiro para fazer faxinas na cobertura onde prestava serviço de pintor, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

De acordo com a polícia, após o serviço, no dia 10 de novembro, ele ofereceu carona à vítima e a levou para uma área de mata, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, onde estuprou e matou a mulher com requinte de crueldade.

Ainda segundo agentes, a equipe da DHC iniciou as investigações após o assassinato. Equipes realizaram diligências, levantaram informações e identificaram o suspeito. Ele foi capturado no bairro Campo Grande, após monitoramento do setor de inteligência da unidade policial. Contra o criminoso, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Agora, o homem responderá pelos crimes de estupro e homicídio qualificado.