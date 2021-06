As Estações Rádio Base (ERB) que estão sendo cedidas pela PM do Rio para auxiliar nas buscas por Lázaro, em Goiás - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 19:42

Rio - A Polícia Militar do Estado do Rio (Pmerj) vai ajudar nas buscas pelo assassino em série Lázaro Barbosa de Sousa. Nesta quarta-feira, quando as buscas por ele no Estado de Goiás chegarão ao 15º dia, entrará em operação na região uma picape de uso exclusivo da Pmerj que, equipada com uma torre de 15 metros de altura, permite a comunicação via rádio em locais onde não há repetidoras.

Essa é a primeira da duas Estações Rádio Base (ERB) que, junto com policiais operadores, estão sendo cedidas às forças de segurança do Estado de Goiás para auxiliar nas capturas de Lázaro. As buscas tiveram início no último dia 9, quando Lázaro, segundo a polícia local, executou a tiros e a facadas quatro membros uma família em Ceilândia, no Distrito Federal.

Segundo a Pmerj, os equipamentos são de alta tecnologia e foram adquiridos por ocasião da realização da Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016) no Rio.

"Esses equipamentos foram adquiridos porque esses problemas de comunicação via rádio no Estado do Rio também acontecem por conta de terreno acidentado. As limitações eram muitas. A aquisição desses equipamentos tecnológicos diferenciou em muito as comunicações aqui no trabalho da Polícia Militar do Rio de Janeiro e, curiosamente, não está presente no acervo de material das outras polícia do país. Estamos cedendo esse material à nossa co-irmã para que possam dar fim às buscas por esse marginal, conseguindo encontrá-lo", diz o major Ivan Blaz, porta-voz da Polícia Militar do Rio.