Rio de Janeiro, 08/03/2019, sexta feira - Hotel Novo Mundo, cosntruido na decada 40 esta encerrando suas atividades no final desse mes, um hotel histórico, considerado um dos mais tradicionais da cidade. É famoso por ter hospedado diversos nomes de destaque da política nacional e internacional, já que se encontra ao lado do Palácio do Catete, antiga sede e residência oficial do presidente da república. Fachada Hotel Gloria hotel fechado e abandonado por seus investidores. Foto: Marcio Mercante / Agencia O Dia. - Marcio Mercante / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 20:23

Rio - A Prefeitura do Rio autorizou na última semana que o Hotel Glória seja convertido em um edifício residencial e de escritórios. Primeiro cinco estrelas do país, o hotel está fechado desde 2013 e deve ser o primeiro de vários empreendimentos a passarem por essa transformação.



Em 2020, o hotel começou a passar por obras para se tornar um empreendimento residencial, com mais de 250 unidades com conceito de apartamento tipo casa, com espaço amplo de um a quatro quartos, jardim e área de até 314 metros quadrados. O edifício foi comprado pelo Grupo Opportunity.



Segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), a estimativa é que outros 11 empreendimentos como o que irá se transformar o Hotel Glória surjam na cidade em espaços que eram destinados a turistas.



Em junho deste ano, durante o fim de semana do dia dos Namorados a ocupação dos hotéis na cidade ficou na casa dos 70%, segundo o HotéisRIO.