Psicóloga Nathalia Guzzardi Marques e o empresário Matheus Correia Viana, ambos de 30 anos - Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 13:47

Rio - Após casal ser encontrado morto em apartamento no Leblon, a Naturgy, fornecedora de gás encanado, lamentou o ocorrido e disse que nenhum vazamento foi identificado no imóvel. O comunicado foi enviado no início da tarde desta quarta-feira. Matheus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos com 30 anos, foram encontrados mortos no chuveiro de apartamento onde moravam na Avenida Bartolomeu Mitre.

Segundo a empresa, a responsabilidade pelos equipamentos como fogões e aquecedores é dos consumidores. A fornecedora apenas é responsável por garantir que o gás chegue até as residências, por meio de redes. "Assim como acontece em todos os demais serviços públicos como água e luz", disse a operadora em nota.

"De acordo com o artigo 29 do Regulamento de Instalações Prediais (RIP), 'as ramificações internas são de responsabilidade do proprietário, o qual deverá providenciar para que sejam mantidas em perfeito estado de conservação'", compartilhou a empresa.

Os corpos do casal foram reconhecidos e liberados no Instituto Médico-Legal (IML) no fim desta manhã. No local, abalados parentes preferiram não comentar o ocorrido.

As suspeitas de vazamento foram levantadas pelos próprios amigos, que encontraram o casal no interior do banheiro do apartamento, caído, ainda com o chuveiro ligado. Segundo o relato deles, havia um cheiro forte de gás no local. Não havia sinais de arrombamento no apartamento.