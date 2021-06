Corpo de idosa foi reconhecido e liberado para família errada em Itaguaí - Reprodução do Facebook

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:55 | Atualizado 24/06/2021 12:56

Rio - Uma família segue vivendo o drama para conseguir enterrar o corpo da mãe em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O corpo da idosa Deise Maria da Silva, de 60 anos, mãe de Cleiton da Silva Gonçalves, foi sepultado por engano. De acordo com o filho, a idosa morreu na segunda-feira pela manhã (21), mas acabou reconhecida e com corpo liberado pelo Hospital Municipal São Francisco de Xavier por outra família . Na manhã desta quinta-feira (24), Cleiton contou que segue sem informações sobre o corpo da mãe.

"Ninguém me ligou, polícia, hospital, prefeitura, ninguém falou nada. Ninguém deu solução de nada ainda", contou ele.

Segundo os parentes, o enterro estava marcado para acontecer no cemitério de Santa Cruz, no dia seguinte a confirmação do óbito, mas a família só ficou sabendo do engano quando foi buscar o corpo da mãe. "Até agora ninguém da polícia ou do estado me procurou para ajudar", lamentou o filho.



Ainda segundo ele, Deise se internou para tratar de uma infecção causada por bactérias, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A informação de que o corpo da própria mãe teria sido liberado para outra família veio da própria equipe de profissionais da unidade de saúde.



O reconhecimento teria sido feito por uma família de Itacuruçá, onde o corpo chegou a ser enterrado, no mesmo dia. Pelo registro, o sepultamento estava marcado para o cemitério de Itacuruçá, na Costa Verde.



Segundo Cleiton, ninguém apresentou uma justificativa para o erro de identificação da sua mãe.

A Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaí foi procurada para falar sobre o suposto erro cometido pela equipe do Hospital Municipal São Francisco Xavier e informou que foi aberta Sindicância Interna para apurar a "veracidade dos fatos bem como todos os profissionais responsáveis pelo ato".

"Lamentamos profundamente o transtorno causado aos familiares e nos colocamos à disposição para prestar toda assistência necessária ao caso", completou a secretaria em nota.

Procuradas pelo DIA sobre novas atualizações do caso, a Polícia Civil e a prefeitura não retornaram.