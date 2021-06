Policial reformado Ralf - Arquivo Pessoal

Por Carolina Freitas e Natasha Amaral

Publicado 26/06/2021 17:18 | Atualizado 26/06/2021 18:30

Rio - Um policial militar reformado, identificado apenas como Ralf, foi morto a tiros na tarde deste sábado em Campo Grande, na Estrada do Moinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. De acordo com as primeiras informações, homens encapuzados portando fuzis em dois carros dispararam contra o veículo em que o PM estava, que era blindado.

Veículo em que o PM estava no momento da execução Arquivo Pessoal

Ralf teria chegado a sair do carro e tentado revidar o ataque, mas acabou caindo na calçada logo em seguida e não resistiu. A Polícia Militar e a Civil estão no local neste momento. Ainda não há informações da motivação do crime, nem quem o teria cometido. Os criminosos fugiram logo depois.

*Matéria em atualização