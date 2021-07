Casos de infecção pela variante Delta na cidade do Rio foram por transmissão local - AFP

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou que os dois casos de infeção pela variante Delta na capital foram transmissões locais. Os dois cariocas confirmados têm 27 e 30 anos, e moram em Vila Isabel e em Paquetá. Vinte pessoas que tiveram contato com cada um dos casos - 40, ao todo - são monitoradas.

De acordo com a secretaria, os dois tiveram sintomas leves, já não estão mais isolados e são considerados curados. O monitoramento da Saúde agora segue no rastreamento de quem teve contato com os confirmados com a variante. São 40 pessoas.

"A gente já sabe que tem transmissão local. A variante Delta já está circulando na cidade. Esses casos foram de sintomas leves, já estão curados, mas estamos monitorando quem tiveram contato com eles", afirmou o secretário Daniel Soranz, que visitou na manhã desta quinta-feira o posto de vacinação no Jockey Club, na Gávea.

Ainda não há estudos que afirmem que a variante Delta é a mais letal, mas sabe-se que ela é mais transmissível. Por enquanto, a secretaria de Saúde não pretende modificar os protocolos sanitários já em vigor na cidade. A prioridade no combate segue sendo a aceleração do calendário de vacinação.

"A variante mais predominante na cidade ainda é a gama, mas a gente já sabe que a Delta é mais transmissível, apesar de menos letal", disse Soranz. "A grande preocupação é essa variante, ou outra, ultrapassarem a barreira da vacinação. Até o momento a gente não tem isso confirmado com a variante Delta. As vacinas que temos no Brasil protegem contra a Delta e contra a hospitalização. Por isso é importante se preocupar em vacinar o máximo possível de pessoas".