Prefeitura do Rio acaba com 'balada liberal' que reunia multidão na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 17/07/2021 09:41

Rio - A Prefeitura do Rio fechou uma festa clandestina, intitulada como 'balada liberal', com mais de 300 pessoas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital na madrugada deste sábado (17). Nem mesmo a baixa temperatura foi suficiente para impedir que frequentadores lotassem o evento em um ambiente fechado.

Crédito: Divulgação Seop pic.twitter.com/XH82USpQI9 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 17, 2021 Em nota, a Secretaria de Ordem Pública (Seop-RJ) informou que ao chegar no local, os agentes de fiscalização retiraram o público e multaram o responsável pelo evento. O estabelecimento também foi interditado pela Vigilância Sanitária por tempo indeterminado devido a aglomeração. Em nota, a Secretaria de Ordem Pública (Seop-RJ) informou que ao chegar no local, os agentes de fiscalização retiraram o público e multaram o responsável pelo evento. O estabelecimento também foi interditado pela Vigilância Sanitária por tempo indeterminado devido a aglomeração.

As imagens divulgadas pela Seop mostram as pessoas aglomeradas e sem a menor preocupação com a propagação do novo coronavírus. Além de não usarem máscara de proteção, os frequentadores não se preocupavam em manter o distanciamento social.

Segundo o órgão, desde o início do ano, 150 festas e eventos clandestinos foram encerrados em toda a cidade.