Cachoeira da Imperatriz - Localizada na região do Horto, na Floresta da Tijuca, a cachoeira recebeu esse nome porque pertenceu a Dona Amélia Napoleona de Leuchtemberg, segunda imperatriz do Brasil. Ela pode ser acessada através de uma trilha atrás do Solar da Imperatriz, no Jardim Botânico ou através da Estrada Dona Castorina.