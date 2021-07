Homem é morto na Intendente Magalhães, na Zona Norte - Marcos Porto / Agência O DIA

Publicado 23/07/2021 11:23 | Atualizado 23/07/2021 11:52

Rio - Um homem foi baleado e morto, na manhã desta sexta-feira (23), na Rua Nova do Amorim, próximo a Estrada Intendente Magalhães, a principal via da região, em Vila Valqueire, na Zona Norte do Rio. O homem foi identificado como Natalino José do Nascimento Espíndola, 44 anos. Ele era dono de uma loja de carros na região. De acordo com relatos, um carro preto que estava parado na rua fez os disparos contra Natalino e fugiu.

A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foi acionada através do 190. No local, os policiais encontraram Natalino caído no chão e com marcas de tiros no corpo. O Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) também esteve no local e confirmou a morte.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e está no local.