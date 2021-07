Carregadores encontrados em pneus no Galeão: apreensão deu início à investigação - Divulgação /PF

Publicado 24/07/2021 17:55 | Atualizado 24/07/2021 18:00

Rio - Herbert Belo, conhecido como "Pezinho", acusado de chefiar uma organização criminosa internacional que enviava munição de fuzis dos Estados Unidos para facções criminosas no Brasil, virou réu após a Justiça Federal do Rio aceitar a denúncia contra ele. As informações são da Globo News.



Ele foi preso na Operação Pneu de Ferro , da Polícia Federal, no mês passado. Segundo a corporação, as investigações tiveram início em 2019, a partir de apreensões de carregadores de fuzis e acessórios de arma de fogo realizadas no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. No local, a polícia apreendeu 21 carregadores de fuzis AK 47, calibre 7.62, e um de pistola, escondidos dentro de um pneu.

Os policiais identificaram que os materiais apreendidos eram enviados pela organização criminosa investigada, via postal, das cidades de Kissimmee, Orlando e Tucson, nos Estados Unidos (EUA), e tinham como destino abastecer facções criminosas de atuação nacional, conforme informou a PF.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Herbert e sua ex-esposa, Paula Lacerda, viajaram várias vezes para os Estados Unidos entre 2017 e 2019. Ainda segundo o MPF, o casal teria exportado munições e acessórios de armas de fogo, por meio de, pelo menos, 41 remessas postais.

A juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, que recebeu a denúncia do MPF, liberou a transferência de Herbert para um presídio federal de segurança máxima. Ele, a ex-mulher e outras cinco pessoas viraram rés por tráfico internacional de armas de fogo, organização criminosa transnacional, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.