Frio deu trégua aos cariocas neste fim de semanaCrédito Robson Moreira/ Agência O DIA

Publicado 25/07/2021 17:58 | Atualizado 25/07/2021 17:59

Rio - Apesar do fim de semana ensolarado e com temperaturas mais altas, o frio voltará a atingir a cidade do Rio nos próximos dias. Na quarta-feira, 28, uma frente fria se aproximará do estado do Rio, aumentando a nebulosidade pela manhã. Segundo o sistema Alerta Rio, na capital fluminense, a partir da tarde, a previsão é de chuva fraca, podendo ser moderada em alguns pontos. Os ventos estarão moderados (até 51,9 km/h), com rajadas de intensidade forte (de 52 km/h até 76 km/h) a qualquer hora do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para todo o Rio, cerca de 5 mm neste dia.

Na quinta-feira, 29, a passagem desta frente fria e a entrada de umidade do oceano manterão o tempo instável, com chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, principalmente na madrugada e manhã. Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes a qualquer momento. As temperaturas estarão em declínio acentuado, devido à atuação de uma massa de ar frio. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, cerca de 5 mm neste dia.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, entre este fim de domingo, 25, e a terça-feira, 27, um sistema de alta pressão continuará mantendo o tempo estável na cidade do Rio de Janeiro, com predomínio de céu claro e temperaturas se elevando gradativamente. Não há previsão de chuva para esses dias.

Temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Segunda-feira: Máxima: 30ºC / Mínima: 15ºC

Terça-feira: Máxima: 31ºC / Mínima: 17ºC

Quarta-feira: Máxima: 15ºC / Mínima: 22ºC

Sexta-feira: Máxima: 11ºC / Mínima: 17ºC