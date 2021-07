Foto de Christian Kistiann Jacob, de 31 anos. - Divulgação

Foto de Christian Kistiann Jacob, de 31 anos.Divulgação

Publicado 26/07/2021 15:48 | Atualizado 26/07/2021 15:53

Rio - Um falso empresário, identificado como Christian Kistiann Jacob, de 31 anos, foi indiciado na sexta-feira pelos crimes de estelionato e furto contra duas ex-namoradas e três amigos. No início desta semana, as ex-companheiras também receberam a concessão de medidas protetivas contra o golpista, que ficará proibido de se aproximar das vítimas por uma distância menor do que 500 metros e ainda de ter contato pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação.

De acordo com as investigações, conduzidas pelo delegado Felipe Santoro, da 13ª (Ipanema), Christian se passava como empresário e sommelier que estaria montando uma distribuidora de cervejas artesanais na Flórida, nos Estados Unidos. Ele também afirmava estar investindo em uma revendedora que intermediava operações de vendas em um modelo chamado dropshipping.

Publicidade

As cinco vítimas foram convencidas pelo acusado a investir quantias em seus supostos negócio em troca de lucros que obteriam em futuros rendimentos. Após chegarem a conclusão de que haviam, na verdade, caído em um golpe, o grupo procurou a delegacia.

As medidas protetivas

Publicidade

Na concessão da medida protetiva, o magistrado Guilherme Schilling, do Plantão Judiciário, confirmou a urgência de das medidas protetivas pedidas pelas ex-namoradas o golpista, que temem ameaças. A ex-mulher de Christian também recebeu medida protetiva contra o ele, após fazer um registro na Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Jacarepaguá por perturbação da tranquilidade.

Como o golpista atuava

Publicidade

As investigações chegaram a conclusão de que Cristian conseguiu que as vítimas desembolsassem valores de R$ 5 a R$ 15 mil. Para seus amigos, o golpista afirmava que a empresa teria lucro e que todos os valores seriam devolvidos até dezembro com rendimento. Já com as ex-namoradas, o homem subtraiu quantias em dinheiro, joias e outros tipos de pertences.



Em depoimento na 13ª DP (Ipanema), o acusado também confirmou estar em um relacionamento com duas das vítimas, simultaneamente, mas negou ter subtraindo dinheiro, joias ou equipamentos eletrônicos delas. Já sobre os valores depositados pelos amigos, Christian afirma que havia prometido devolve-los até o fim deste ano.

Publicidade

Apesar de levar suas vítimas a fazerem os supostos investimentos na empresa de dropshipping, o acusado revelou durante seu depoimento que o negócio seria propriedade de um amigo que mora nos Estados Unidos e não soube informar o nome do estabelecimento.

Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes*