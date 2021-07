O ator e modelo João Gana é acusado pela ex-namorada de agressões física e verbal - Reprodução da internet

O ator e modelo João Gana é acusado pela ex-namorada de agressões física e verbalReprodução da internet

Publicado 28/07/2021 17:48

Rio - O ator e modelo João Gana, de 19 anos, foi afastado do elenco da novela Verdades Secretas 2 após acusações de agressões físicas e verbais que ele teria cometido contra a ex-namorada. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da TV Globo.



Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio abriram inquérito para apurar os crimes de lesão corporal e injúria. As investigações estão em andamento.



Em nota, a TV Globo disse que 'o ator João Gana não faz mais parte de Verdades Secretas 2'.



"O ator João Gana não faz mais parte de 'Verdades Secretas 2'. A Globo não comenta questões de Compliance, mas toda denúncia que chega ao conhecimento da ouvidoria é apurada com rigor, sendo aplicadas as medidas cabíveis. Aproveitamos para reiterar que a Globo repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência e tem um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os nossos colaboradores", diz a nota da emissora.

O DIA busca contato com a assessoria de João Gana. E está aberto para manifestações da defesa.