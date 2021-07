Parentes de amigos baleados em moto aguardam notícias no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Reprodução

Parentes de amigos baleados em moto aguardam notícias no Hospital Estadual Alberto Torres, em São GonçaloReprodução

Publicado 30/07/2021 12:57 | Atualizado 30/07/2021 14:59

Rio - Dois amigos foram baleados por policiais civis em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, durante uma abordagem enquanto estavam em uma motocicleta indo trabalhar na manhã desta sexta-feira (30). Segundo familiares, eles se assustaram e não pararam diante da ordem dos agentes. Os dois foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Columbandê, mas já receberam alta. Márcio de Oliveira Pinto, de 37 anos, e Vinícius de Almeida Gomes foram baleados no joelho.

Segundo parentes, Márcio pegou uma carona com o amigo, motoboy em uma farmácia no Arsenal, até o ponto de ônibus para ir para a loja de ótica em que trabalha em Alcântara. Os dois ficaram entre duas viaturas da Polícia Civil e foram abordados. O condutor, Vinícius, no entanto, não parou o veículo durante a abordagem e Márcio caiu da moto.

Vinícius de Almeida Gomes trabalha como motoboy em uma farmácia durante a manhã, e como mototaxista durante a tarde. Ele estava de férias, mas mesmo assim estava trabalhando para conseguir uma renda extra. Com o ferimento, ele ficará impedido de trabalhar.

O irmão de Márcio conta que Vinícius estava com uniforme do trabalho e que ficou assustado com a abordagem. "Ele é traumatizado com polícia desde criança", conta. Ele foi à delegacia saber o que havia acontecido com o irmão. "O policial contou que atirou porque tinha visto um volume. Mas não viu arma, não viu nada. Não deveria abrir fogo, vai que o tiro pega na cabeça. Não se faz abordagem deste jeito", critica. A família pretende processar o Estado pelo ferimento.

Márcio foi socorrido pelos agentes ao Hospital Alberto Torres, e Vinícius, foi socorrido pela mãe. Seu irmão conta que, na unidade de saúde, os policiais civis não avisaram aos policiais militares de permanência no hospital sobre o ocorrido. "Quando chegaram no hospital, tinham que ter avisado ao PM sobre o disparo de arma de fogo. Não avisaram. Largaram meu irmão na porta do hospital, manobraram e foram embora", conta.

Márcio e Vinícius se recuperam em casa e precisaram comprar remédios de até R$ 150 para o tratamento.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil.

Matéria em atualização