22ª DP (Penha)Reprodução/GoogleMaps

Publicado 02/08/2021 18:09 | Atualizado 02/08/2021 18:15

Rio - Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), em conjunto com policiais do núcleo de inteligência da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha, prenderam, nesta segunda-feira, um homem envolvido com tráfico de armas em todo estado do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Kleverson Willians Costa de Souza atua principalmente no Complexo do Alemão. Ele estava sendo monitorado e foi capturado na Rua Goiás, próximo à estação de trem de Quintino, na Zona Norte do Rio.



A ocorrência foi conduzida para a 22ª DP (Penha).