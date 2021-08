Rio de Janeiro

PSD deve anunciar expulsão de Flordelis a qualquer momento

A ex-deputada teve seu mandato cassado na última quarta-feira na Câmara dos Deputados. A líder religiosa é ré no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, marido dela

Publicado 13/08/2021 12:08 | Atualizado há 2 horas