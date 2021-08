Preocupada com o avanço da variante Delta, Rio fará um chamamento público para contratar 150 leitos - SECOM

Publicado 16/08/2021 09:11

Rio - Com o número de casos de covid-19 crescendo no Rio por conta da circulação da variante Delta, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou ao O DIA que iniciou um processo para contratar 150 leitos na rede privada. De acordo com a pasta, o procedimento está em análise jurídica e a expectativa é que o chamamento público seja publicado em 15 dias.



O chamamento público é o primeiro passo de um modelo de contratação feito sem licitação e já usado pelo estado durante a pandemia para expandir o número de leitos.



Na justificativa técnica anexada ao processo, obtida pelo G1, servidores da SES demonstram preocupação com o número de mortes. "Embora se verifique, atualmente, uma queda no número de óbitos, não se pode, nem de longe, comemorar esta diminuição, uma vez que o número de óbitos diários noticiados está estabilizado em um patamar muito alto — mais de 200 mortes por dia".



Plano de contingência

Na sexta, a SES anunciou a abertura de 20 novos leitos como parte de um plano de contingência contra a proliferação do vírus.



Segundo a pasta, o plano foi desenvolvido recentemente e prevê a ativação de níveis de contingência a partir de determinados cenários epidemiológicos, e abertura dos 20 novos leitos foi feita com base neste planejamento.



Ainda segundo nota enviada pela SES, o pedido feito no documento faz parte das medidas a serem aplicadas de forma preventiva. A iniciativa prevê ainda um chamamento público para contratação de leitos de CTI e a desmobilização do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra Zilda Arns Neumann (HRZA), que estava sendo transformado para atender paciente não covid. A unidade voltará ao atendimento de covid-19.



A pasta ressaltou que as medidas são preventivas e acontecem em virtude da identificação de um aumento classificado pela secretaria como "pequeno" de casos na última semana.

"Recebemos novos resultados de sequenciamento genômico do Laboratórios LNCC e UFRJ/LVM, que se somam aos demais resultados, demonstrando que a variante delta foi identificada em 56,6% das amostras colhidas no último mês. Evite se expor desnecessariamente, e use máscara", escreveu Soranz em seu perfil no Twitter.

Internações

Soranz disse que pacientes curados continuam internados em unidades de saúde, em função das sequelas causadas pela covid-19. O número de internações pode crescer mais, segundo informou Soranz. Por isso, o secretário reforçou que as medidas sanitárias devem ser respeitadas, como evitar aglomerações, distanciamento social e uso de máscaras.

"O número de pessoas internadas vem subindo, cresceu 10% nos últimos dias. A gente teve que reabrir novos leitos que tinham sido fechados. A gente tem 180 pacientes que tiveram Covid e se mantêm internados. A gente tem uma taxa de ocupação relativamente alta nesse momento. Pode ser que a gente tenha um aumento ainda maior", afirmou o secretário à Globo News.