Aglomeração durante apresentação de compositores de samba enredo na Grande Rio - Reprodução de vídeo

Publicado 26/08/2021 15:57 | Atualizado 26/08/2021 16:08

Rio - Um vídeo flagrou aglomeração e dezenas de pessoas sem máscara, na noite desta quarta-feira, durante evento na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As imagens registram a comemoração do público em apresentação de grupo que concorreu ao samba enredo na escola.

Pelas imagens, é possível ver a concentração de pessoas, quase em sua maioria, sem máscara de proteção e todas desrespeitando a distância mínima permitida. O grupo parece estar próximo ao palco, onde os compositores e a bateria da escola fazem uma das apresentações na disputa semifinal do samba enredo de 2022.

Procurada pelo DIA, a Grande Rio informou, através de sua assessoria de imprensa, que todos os protocolos de segurança foram cumpridos e que a quadra estava com a capacidade reduzida durante o evento. A escola confirmou que as imagens foram feitas nesta quarta-feira e acrescentou que, até o momento do registro, todos respeitavam as regras de prevenção.



De acordo com a agremiação, a aglomeração aconteceu quando um grupo de compositores foi ao palco para apresentar a sua versão para o enredo. Nesse momento, todos que estavam dispersados na quadra se aglomeraram. "O ângulo também amplia essa impressão", disse a assessora da escola. Ainda segundo a Grande Rio, assim que foi constatada a aglomeração, medidas foram tomadas para que o distanciamento voltasse a ser respeitado na quadra.