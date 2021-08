Remessa foi enviada para a aplicação da vacina - Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Publicado 29/08/2021 15:29 | Atualizado 29/08/2021 15:32

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que há previsão de chegada de 249.510 doses de vacinas contra covid-19 ao Rio de Janeiro neste domingo (29). Segundo a pasta, desse total, 158.250 doses são da Oxford/Astrazeneca e 91.260 são da vacina Pfizer e todas são destinadas à segunda aplicação do esquema vacinal.



De acordo com o Ministério da Saúde, o lote do imunizante da Pfizer chegará em voo previsto para as 19h15. Até o momento, não há informações sobre o horário de chegada das doses de AstraZeneca.



Questionada sobre a antecipação no intervalo entre as doses da Pfizer, a SES informou que aguarda orientações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (MS) sobre o tema.