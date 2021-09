Apoiadores de Bolsonaro vão às ruas - Reprodução/GloboNews

Apoiadores de Bolsonaro vão às ruasReprodução/GloboNews

Publicado 07/09/2021 10:04 | Atualizado 07/09/2021 10:58

Rio - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reúnem, nesta terça-feira de feriado de Sete de Setembro, na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O chefe do Executivo convidou a população a ir às ruas em comemoração ao 199° aniversário da independência do Brasil e a manifestação tem uma pauta antidemocrática, com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso.



Copacabana com Bolsonaro!#7DeSetembro #VaiSerGigante pic.twitter.com/ZumRbtAQlR — Fireman (@Prleandrooutlo1) September 7, 2021 Motociata do Maracana a Barra e da Barra a Copacabana.

Pela liberdade so Brasil pic.twitter.com/aMNPGUK7v5 — RexSauro é Bolsonaro 2022 (@Rexsauro4) September 7, 2021 De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por conta da manifestação, a Avenida Atlântica segue interditada (pista junto aos prédios) no trecho entre a Rua Joaquim Nabuco e Rua Miguel Lemos. Acessos bloqueados nas ruas Júlio de Castilhos, Francisco Sá, Sá Ferreira e Miguel Lemos. A CET-Rio, Guarda Municipal e Polícia Militar estão no local. Em imagens vistas pelas redes sociais, é possível notar o desrespeito ao distanciamento social e a falta de uso de máscara, ou o uso incorreto, por alguns pedestres. Os manifestantes estavam de verde e amarelo e carregavam bandeiras do Brasil.De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por conta da manifestação, a Avenida Atlântica segue interditada (pista junto aos prédios) no trecho entre a Rua Joaquim Nabuco e Rua Miguel Lemos. Acessos bloqueados nas ruas Júlio de Castilhos, Francisco Sá, Sá Ferreira e Miguel Lemos. A CET-Rio, Guarda Municipal e Polícia Militar estão no local.