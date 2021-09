Quinta da Boa Vista - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 13/09/2021 12:02

Rio - Um homem foi baleado na cabeça ao tentar recuperar o celular roubado de uma mulher, na tarde de domingo (12), na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. A Polícia Militar foi acionada e informou que Fillips Junior Costa da Silva foi baleado na Rua Senador Bernardo Monteiro.

De acordo com a corporação, uma testemunha relatou que a sobrinha de Fillips, Maria Eduarda, foi assaltada na Quinta da Boa Vista, por um homem de bicicleta. Após o assalto, ela relatou ao tio sobre o crime e os dois foram atrás do criminoso. Com isso, na Rua Senador Bernardo Monteiro, os dois tentaram abordar o criminoso, que reagiu e atirou contra os dois. Fillips foi atingido na cabeça.

Após ser baleado, Fillips foi encaminhado em estado grave ao hospital particular Quinta D'or. Procurada pelo DIA, nesta manhã (13), a direção da unidade não passou informações sobre o estado de saúde da vítima.

O suspeito de atirar contra Fillips foi localizado por agentes no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, com marcas de espancamento. Ele teria sido agredido por pessoas que o flagraram tentando roubar uma moto na Rua Francisco Manoel, em Benfica, na Zona Norte do Rio.