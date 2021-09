Moradores denunciaram obra de condomínio em área de proteção ambiental na Tijuca - WhatsApp O DIA

Com a derrubada das árvores, os animais, como macacos e tucanos, que habitam na área há mais de 10 anos, foram vistos por moradores, nesta quarta-feira, fugindo do local e indo em direção às ruas da Tijuca.

Animais fogem de área de proteção ambiental na Tijuca após empreiteira desobedecer o MPRJ e dar continuidade à obra de construção de condomínio



O MP instaurou o inquérito em setembro de 2020, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital, para apurar a remoção de 340 árvores e sondagens no solo, para a construção do condomínio.

A Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário recebeu uma licença para o corte das árvores dada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sem consultar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A empreiteira pretende construir um condomínio com 240 unidades de habitação.

"Eles (a empresa) disseram que estão na legalidade e apontaram toda a legalidade e nós alegamos moralidade. Alegamos que ,por mais que seja legal, é imoral, porque é um prédio a ser construído atrás de outros prédios sem nenhuma saída e, mais do que isso, em uma área que é o pé da floresta da Tijuca. Uma região que tem uma fonte água. Uma região que é mais alta da Tijuca e que onde, por exemplo, a água demora dois, três dias para chegar nas ruas de baixo", explicou o vereador Reimont.

O vereador alega que, com o a continuidade dos cortes de árvores nesta quarta-feira, houve um rompimento do acordo que a empresa fez com o Ministério Público. Segundo Reimont, que estava no local, os policiais só conseguiram entrar no terreno após alegarem que estava acontecendo um crime na área.

"Dois policiais entraram, mas a patrulha ambiental não deixaram entrar. Quando os policiais saem, a patrulha aproveita o vacilo do do do funcionário e empurra o portão e entra. Então, entrou a força no terreno. A patrulha ambiental colou uma notificação dizendo que há uma decisão da secretaria proibindo a continuidade do corte de árvores", disse o vereador.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o empreendedor da obra foi multado em R$ 15 mil, por tentar impedir a entrada da fiscalização no canteiro de obras e todas as intervenções no terreno foram paralisadas.

Para debater a licença que está permitindo a derrubada das árvores na área de proteção ambiental, o vereador Reimont vai promover nesta quinta-feira (16), às 10h30min, uma audiência pública, na qual convidou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Urbanismo, o Ministério Público e os moradores da região.

Procurada, a Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário ainda não se pronunciou sobre o caso.

*Estagiária sob supervisão de Yuri Hernandes