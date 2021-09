Marina Miranda - Reprodução internet

Publicado 22/09/2021 09:43

Rio - O corpo da atriz Marina Miranda será velado a partir de meio-dia desta quarta-feira (22) no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, região Central do Rio. A cerimônia de cremação está prevista para as 15h na Capela E, no local.

