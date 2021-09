Na ação, foram apreendidas duas pistolas, um conversor para submetralhadora e drogas - Reprodução/Twitter

Na ação, foram apreendidas duas pistolas, um conversor para submetralhadora e drogasReprodução/Twitter

Publicado 25/09/2021 11:35

Rio - Policiais do 41ºBPM (Irajá) prenderam, neste sábado (25), três homens após troca de tiros em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes foram atacados a tiros por criminosos armados enquanto estavam em patrulhamento pela Rua Alcobaça. Após cessar o confronto, a equipe encontrou os três suspeitos feridos, que foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, no bairro Marechal Hermes, na Zona Norte.

Três criminosos são detidos em ação do #41BPM na rua Alcobaça, Anchieta. Foram apreendidas duas pistolas, um conversor para submetralhadora e drogas. #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/pAqq8Lxzp2 — @pmerj (@PMERJ) September 25, 2021

Com os homens, segundo a PM, os policiais apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, um conversor para submetralhadora, dois rádios comunicadores e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 27ªDP (Vicente de Carvalho).