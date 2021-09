Registros foram feitos no interior da 129ª DP, em Iguaba Grande - Reprodução

Publicado 28/09/2021 17:13 | Atualizado 28/09/2021 17:59

Rio - O policial civil responsável por tirar fotos de uma mulher nua no interior da 129ª DP (Iguaba Grande) foi identificado e será afastado pela corporação. A confirmação foi dada, nesta terça-feira, pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, que também informou que o incidente é investigado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPOL).

Os registros feitos na DP de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, vazaram nos últimos dias e viralizaram nas redes sociais. As fotos foram tiradas da tela de um aparelho de celular onde estariam os vídeos feitos na DP.

Nessas imagens, a mulher nua aparece saindo de uma viatura da polícia civil, posando com o carro e caminhando no interior da distrital de Iguaba Grande. As fotos vêm sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp.

A CGPOL busca informações que revelem as circunstâncias do ocorrido, como a data e a identidade de todos os envolvidos.