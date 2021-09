Drogas apreendidas na comunidade Camarista Méier - Divulgação

Publicado 30/09/2021 09:18

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira, nas comunidades do Camarista Méier e Boca do Mato, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, um suspeito foi baleado e outro foi preso. Também houve apreensão de uma pistola 9 mm e drogas.

Imagens do material apreendido com os criminosos, na comunidade Camarista Méier, na manhã desta quinta. pic.twitter.com/rSe73Hf9J2 — @pmerj (@PMERJ) September 30, 2021 A corporação ainda não esclareceu sob quais circunstâncias a vítima foi ferida e também não informou sobre o seu estado de saúde. Dois veículos blindados estão no local.

Outra ação

Segundo a PM, até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.