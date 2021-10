Estrada Carvalho Ramos - REPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Publicado 02/10/2021 15:00

Rio - Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na Estrada Carvalho Ramos, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O crime, que aconteceu por volta das 13h, assustou moradores e comerciantes da região. A polícia foi acionada.

Nas redes sociais, moradores e pessoas que passavam pelo local relataram a intensa quantidade de tiros. "Muita polícia, ambulância. Não sei o que aconteceu, mas é bom ficar na atividade", detalha um homem, em áudio que circula em grupos do bairro.

Zona Oeste vive clima de tensão

A região de Campo Grande tem sido alvo de disputa de grupos de milicianos. A guerra interna foi acentuada após a morte do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho . Um dos grupos é comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão de Ecko e que ficou com o espólio territorial do miliciano. Do outro lado, Danilo Dias Lima, o Tandera, tenta avançar sobre os bairros que são dominados pela família Braga.