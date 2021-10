O caso foi registrado na DHBF e agentes da especializada foram ao local realizar perícia técnica - Fábio Costa/Ag.O Dia

O caso foi registrado na DHBF e agentes da especializada foram ao local realizar perícia técnica Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 03/10/2021 09:30 | Atualizado 03/10/2021 10:01

Rio - Uma discussão entre um policial militar e outro homem terminou com a morte a tiros dos dois envolvidos, na madrugada deste domingo, em Austin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

De acordo com o 20º BPM (Mesquita), o cabo da PM estava em um bar, junto com seu irmão, quando teve um atrito verbal com um homem, identificado como Pedro Cabral Ferreira. Durante a discussão, ambos sacaram armas de fogo, apontaram para o outro e acabaram atirando.

O policial chegou a ser socorrido pelo irmão para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Austin, mas, segundo a corporação, não resistiu ao ferimento. Ferreira morreu ainda no bar.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram até o local para realizar perícia técnica e o caso foi registrado na especializada. A arma do cabo foi apreendida pelos policiais e a arma de Ferreira não foi encontrada no bar, segundo a PM.