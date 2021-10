Acidente entre ônibus e van deixa feridos na Avenida Radial Oeste - Reprodução/Twitter

Publicado 23/10/2021 12:33

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus e uma van, na manhã deste sábado (23), deixou 12 pessoas feridas, uma delas em estado grave, na Avenida Radial Oeste, no Maracanã, na Zona Norte, altura da estação de trem de São Cristóvão, sentido Méier. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 9h45 e as vítimas foram socorridas para os hospitais municipais Salgado Filho, Souza Aguiar e Miguel Couto. O motorista do ônibus ficou cerca de 40 minutos preso às ferragens.

ATUALIZAÇÃO | AV. RADIAL OESTE: um acidente envolvendo um ônibus e um utilitário ocupa duas faixas da pista na altura da estação de São Cristovão, no sentido Méier. PM, bombeiros e CET-Rio no local. Trânsito com lentidão.#viasexpressas pic.twitter.com/ceby8BXY33 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 23, 2021

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Centro de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) foram acionados ao local. Devido ao acidente, uma faixa da via está ocupada, causando retenção no trânsito. Segundo o Centro de Operações do Rio, o trânsito está intenso na altura da Rua Pará, no sentido Praça da Bandeira.

O Corpo de Bombeiros deu apoio através do quartel da Tijuca, Vila Isabel e Méier, além do SAMU. Bombeiros removeram 10 vítimas, em estado grave, moderado e leve, enquanto o SAMU removeu duas vítimas às unidades de saúde municipais.

