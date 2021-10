Dr. Jairinho - Reprodução

Publicado 26/10/2021 10:09

Rio - A defesa de Jairo de Souza, o Jairinho, alega que o médico tentou socorrer Henry Borel, morto dentro do apartamento em que morava com Jairo e sua mãe, ambos acusados pelo homicídio da criança. Para isso, usa imagens em que ele assopra a boca de Henry dentro do elevador.



A informação foi divulgada pelo Portal UOL e confirmada pelo Dia. Em depoimento, antes de ser preso, Jairo afirmou que não prestou primeiros socorros pois nunca havia praticado a profissão.



Ao Uol, o perito criminal Sami El Jundi, contratado pela defesa, analisou as imagens. "Amãe [Monique Medeiros] aparece absolutamente angustiada nas imagens. Nesse meio tempo, o Jairinho tenta fazer a respiração boca a boca. É a evidência que [Jairinho] não estava inerte", afirmou.



A perícia da Polícia Civil apontou que Henry já estava morto ao ser levado ao hospital e que sofreu 23 lesões, descartando assim acidente doméstico.