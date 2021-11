O Hopi Hari gera mais de 1.200 empregos diretos e indiretos e pode receber até 26 mil visitantes por dia no município paulista de Vinhedo - fotosDivulgação

Publicado 01/11/2021 06:00 | Atualizado 01/11/2021 17:04

Uma assembleia de credores marcada para o próximo dia 3 de novembro, para decidir sobre o pedido de Recuperação Judicial do parque temático Hopi Hari, localizado no município paulista de Vinhedo, pode ter o efeito contrário do esperado. Ao invés de resolver o problema, pode acabar criando um outro ainda maior. Se uma proposta de última hora, apresentada por concorrentes não habilitadas a participar do certame, for aceita, pode abrir uma batalha jurídica e significar o fim de um dos principais empreendimentos turísticos do país.

O Hopi Haria gera mais de 1,2 mil empregos diretos e indiretos e pode receber até 26 mil visitantes por dia. Mesmo com as interrupções de funcionamento geradas pela pandemia, o número de frequentadores, este ano, deve chegar a quase um milhão. Com esse potencial, o parque é a principal âncora do Distrito Turístico Serra Azul, um projeto estratégico que o governo de São Paulo pretende lançar ainda este mês. O fim do Hopi Hari pode significar o fim do distrito.



A assembleia marcada para acontecer depois de amanhã é, na verdade, o prosseguimento de uma outra que teve início em agosto. Ela foi adiada a pedido do BNDES para que o banco, que é o maior credor do Hopi Hari, tivesse mais tempo para analisar com detalhes a proposta de recuperação apresentada aos credores pelos administradores do parque. Pelo que ficou acertado na época, nenhum novo participante, além dos que estavam presentes ou representados na primeira rodada de discussões, poderia participar da votação final.





FORMAÇÃO DE CARTEL — Na semana passada, e sem estar habilitado a participar do certame, um grupo formado pelos três principais concorrentes do Hopi Hari se uniu e encaminhou ao Juiz da 1ª Vara Cível de Vinhedo um projeto em que se propõe assumir o controle do parque. As empresas que se uniram para afastar os atuais administradores e se apropriar do Hopi Hari são os controladores do parque Beto Carrero, de Santa Catarina, do Wet’n’Wild, vizinho ao Hopi Hari, e dos Parques da Mônica, que funcionam em shopping centers nas cidades de São Paulo e Salvador.

As empresas contam, ainda com o suporte da RTSC, uma holding administrada pelo empresário Marcos Jorge com participação em diversas empresas não financeiras. O plano teria sido elaborado com base em informações confidenciais passadas pelo antigo controlador do parque, José Luiz Abdalla, e pelo antigo administrador, administrador, José David Xavier. E levado ao BNDES por um profissional chamado Rodrigo Vaz, apontado como lobista junto a algumas instituições.



Visto em seus detalhes, o plano pode configurar concorrência desleal ou, no limite, formação de cartel. Seu único objetivo parecer ser o de impedir a aprovação do pedido de Recuperação Judicial e, com isso, retardar ainda mais o acerto com os credores do parque. Entre esses créditos estão contabilizados cerca R$ 12 milhões em dívidas trabalhistas contraídas por administrações passadas junto a cerca de 1,1 mil colaboradores ou ex-colaboradores do parque.

De acordo com os concorrentes, que se juntaram em torno do que eles mesmos chamaram de “Grupo Investidor”, o BNDES e o PrevHab, o fundo de pensão dos ex-funcionários do antigo BNH, estariam de acordo com a proposta, que prevê a destinação de R$ 250 milhões para a liquidação dos créditos e o investimento de R$ 150 milhões na modernização do parque. Além de apresentar um projeto com valores muito aquém dos apresentados no plano de recuperação proposto pelos atuais administradores, os concorrentes ainda se dão o direito de desistir do negócio a qualquer momento.

O significado dessa cláusula é simples. Nada garante que, depois de criar obstáculos para a aprovação do regime de Recuperação Judicial, considerada indispensável pelo próprio grupo para o prosseguimento das atividades do parque, não haja uma desistência do negócio. Isso levaria à falência do Hopi Hari e os ativos do parque poderiam ser adquiridos por valores irrisórios.



COTISTAS LESADOS — É pouco provável que o BNDES e a PrevHab tenham, de fato, se comprometido com a proposta do “Grupo Investidor”. O banco estatal de fomento, depois do adiamento da assembleia em agosto, concordou com os atuais administradores do Hopi Hari, que se comprometeram a pagar integralmente a dívida com o BNDES, que foi reajustada para R$ 350 milhões.

Assim como o débito junto ao BNDES, as obrigações com a PrevHab remontam à época da implantação do parque e foi contraído pelos idealizadores do projeto, no final dos anos 1990. Hoje, alcança o montante de R$ 89 milhões e também será integralmente quitada caso a proposta de Recuperação Judicial seja aprovada. Se aceitar a proposta do “Grupo Investidor”, a PrevHab estará, na prática, lesando seus cotistas.



Localizado no município paulista de Vinhedo, a 72 quilômetros da capital e a 26 do aeroporto de Viracopos, em Campinas, o parque passou por sérias dificuldades e esteve a ponto de fechar as portas em 2019, quando foi assumido pelos atuais controladores — um grupo de investidores internacionais que pretende, além de quitar a dívida, investir uma quantia bem maior na recuperação do parque. Na noite de ontem, o Hopi Hari anunciou um acordo de R$ 2,8 bilhões com o Whitehall, um banco de investimentos americano especializado na recuperação de empresas. A assembleia será realizada por meio virtual e só os credores já inscritos poderão participar e votar.



Da Redação

Eles formam um cartel que pode levar o Hopi Hari à falência: 1 Alexandre Carrero. 2 Marco Jorge. 3 Alain Baldacci. 4 Cesar Federmann. 5. José Abdalla. 6 Davi Xavier. 7 Luiz Antônio Donelli, os três últimos têm processo crime em São Paulo por falsidade ideológica

