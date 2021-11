Thiago Andrade da Silva Melo, o TH, foi preso por uma equipe da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes - Reprodução

Publicado 12/11/2021 08:39 | Atualizado 12/11/2021 10:05

Rio - Apontado como chefe do tráfico de drogas na favela Guacha do Redentor, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, o traficante Thiago Andrade da Silva Melo, o TH, foi preso nesta quinta-feira (11) pela Polícia Civil. Ele é investigado por diversos crimes, incluindo a morte de um policial militar, em junho do ano passado.

TH foi preso por equipes da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE). Ele foi localizado em uma casa na Rua Provença Venâncio Filho, em Coelho Neto, na Zona Norte da capital fluminense. Segundo a polícia, o imóvel era um dos refúgios do traficante.

Além de tráfico de drogas, ele também é acusado de ser responsável por diversos roubos de cargas na região da Baixada, principalmente na Rodovia Presidente Dutra, a Via Dutra.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o traficante foi quem orquestrou um ataque que resultou na morte de um PM, no ano passado, durante uma operação policial na favela da Guacha.

O traficante foi levado para a Cidade da Polícia e será transferido nesta sexta-feira (12) para o sistema prisional, onde vai ficar à disposição da Justiça do Rio.