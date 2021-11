Ato acontece na frente à Estação NET Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/11/2021 17:54 | Atualizado 12/11/2021 18:16

Rio - Após a Justiça do Rio determinar o despejo do cinema Estação Net Rio , em Botafogo, na Zona Sul da cidade, por falta de pagamento do aluguel, cuja dívida já está em R$ 2 milhões, manifestantes estão reunidos na frente do estabelecimento neste momento em prol do não fechamento do local.