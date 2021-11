Polícia Civil cumpre mandados de busca, prisão e apreensão durante Dia D de operação que reprime crimes contra o patrimônio - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 17/11/2021 09:03 | Atualizado 17/11/2021 14:54

Rio - A Polícia Civil prendeu 68 pessoas, sendo quatro milicianos (três homens e uma mulher), nesta quarta-feira (17) durante o Dia D da Operação Voleur que é realizada em todo o país. No Rio, são cerca de 400 agentes que cumprem as diligências em todo o território fluminense. As equipes buscam cumprir 533 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão. O objetivo é reprimir crimes contra o patrimônio como roubo e furto. Nos primeiros dias da ação (entre os dias 8 a 16), 48 pessoas foram detidas, oito adolescentes foram apreendidos, assim como veículos, armas e munições, além de 11 celulares recuperados.

Os milicianos foram capturados por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles seriam ligados a Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, irmão de Wellington Silva Braga, o Ecko.

Uma das equipes foi enviada ao Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio para cumprir parte dos mandados. Segundo a polícia, uma mulher que comprou um aparelho celular roubado, em um site de compras, foi ouvida e liberada.

A operação foi iniciada no dia 08 de novembro e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC). O nome da operação é uma referência a quem pratica crimes contra o patrimônio, roubando ou furtando para si o que não lhe pertence.

Ação contra milícias

Entre os crimes investigados pela força-tarefa, durante a ação desta terça-feira, estão exploração de atividades ilegais controladas pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet (gatonet/gatointernet); armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; empresas de GNV ilegais; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.