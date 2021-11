Carro capotado no Morro do Dendê - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/11/2021 16:04 | Atualizado 25/11/2021 16:07

Rio - Um confronto entre traficantes rivais assusta moradores do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira. Segundo informações preliminares, criminosos do Morro do Barbante, dominado pelo Comando Vermelho (CV), tenta invadir a região, que é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).



De acordo com os relatos de moradores, um veículo do grupo invasor capotou e foi pichado por traficantes da região com as siglas da facção. Nas redes sociais, moradores compartilharam o momento de horror. "Quem for pra Ilha do Governador, muito cuidado. Tiroteio à vontade no Dendê, carro virado", disse um internauta. "Cuidado aos amigos que estão pela a Ilha, o aço tá voando no Dendê. Vários bondes de tralhas rondando a Ilha nesse momento", disse outro.



"Isso é hora de invadir o Dendê meu irmão? Que isso, doideira demais. Só escuto os tiros e o helicóptero e nem moro tão perto assim", comentou um terceiro.

Em nota, a Polícia Milita informou que o Comando de Operações Especiais (COE) atua neste momento na comunidade para impedir o confronto entre grupos criminosos rivais. Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estão no local. Até o momento, sem ocorrências.