O juiz federal Marcelo Bretas - Divulgação / MPRJ

O juiz federal Marcelo BretasDivulgação / MPRJ

Publicado 07/12/2021 21:24

Rio - O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, nesta terça-feira, a incompetência da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro para julgar processos referentes à Operação Fatura Exposta. Por sete votos a um, os magistrados decidiram retirar o caso do juiz Marcelo Bretas, responsável pela vara. O colegiado acredita que os autos dos processos devem ser distribuídos livremente na Justiça Federal do Rio.

A partir da mudança, o novo juiz deverá decidir a validação dos atos da ação de Bretas. A decisão foi anunciada no julgamento do Habeas Corpus do empresário Miguel Iskin, investigado pela Operação Ressonância, que apura possíveis crimes relacionados ao fornecimento de equipamentos médicos no Rio. A defesa do empresário apontou a ilegalidade de um "juízo universal" no processo e alegavam falta de conexão entre as Operações Calicute e Fatura Exposta.

Relator do processo, o ministro Gilmar Mendes afirmou que não há relação entre as provas produzidas na Operação Calicute — que apura crimes que envolvem a Secretaria de Obras — e a Operação Fatura Exposta — que investiga crimes praticados na Secretaria de Saúde estadual e no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).

A decisão também cita as operações Ressonância e SOS, deflagradas a partir da Lava-Jato. Para o ministro, a única ligação entre Calicute e Fatura Exposta foi a delação premiada do ex-assessor do Into e ex-subsecretário de Saúde do Rio, César Romero. Mendes acredita que reconhecer a competência da 7ª Vara Criminal do Rio ofende a regra do STF de que a delação premiada como prova não estabelecer critério de determinação, modificação ou concentração de competência.

Lava Jato no Rio



Conhecido pela atuação na Operação Lava Jato no Rio, o juiz Marcelo Bretas foi acusado, em junho deste ano, de relevante parcialidade na condução dos processos da força-tarefa . Em um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o advogado criminalista Nythalmar Dias Ferreira Filho revelou que Bretas negociava penas, combinava estratégias e direcionava acordos com o Ministério Público durante a operação. As informações foram reveladas com exclusividade pela revista Veja.

Segundo a reportagem, Nythalmar apresentou a PGR um áudio no qual Marcelo Bretas conta sobre um acordo com o então coordenador da Lava Jato no Rio, Leonardo Cardoso, para 'aliviar' a pena do empresário Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Construtora. O intuito do áudio era fazer com que o advogado convencesse o empresário a confessar o crime em troca da redução da pena. Na época, Nythalmar representava Cavendish.

De acordo com o delator, nas vésperas das eleições de 2018 para o Governo do Rio, Marcelo Bretas vazou o depoimento de um ex-assessor do atual prefeito Eduardo Paes (PSD) que o acusava de envolvimento em fraude de licitações e recebimento de propina. Essa seria uma tentativa do juiz de prejudicar o então candidato a prefeito para apoiar o ex-governador do estado, Wilson Witzel. Nythalmar relatou, ainda, que Paes teria feito um acordo com Bretas e, caso fosse eleito, iria nomear a irmã do juiz para uma secretaria "em troca de não ser perseguido".