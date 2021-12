Polícia Militar realiza operação no Complexo do Chapadão - Divulgação

Publicado 10/12/2021 08:00 | Atualizado 10/12/2021 15:05

Rio - Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) realizam, desde a manhã desta sexta-feira, uma operação no Complexos do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o objetivo dos agentes é prender criminosos e apreender armas.

Participam da operação equipes do Batalhão de Choque (BPChq) e do 41º BPM (Irajá), além do Grupamento Aeromóvel, que monitora a área com helicópteros. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Nas redes sociais, moradores registraram a presença de vários veículos blindados e motos da PM. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver 16 motos da polícia entrando no Chapadão.