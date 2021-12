Mestre Monarco será velado na Quadra da Portela, em Madureira - Divulgação

Publicado 12/12/2021 07:28 | Atualizado 12/12/2021 09:43

Rio - O velório do presidente de honra da Portela, Hildemar Diniz, o mestre Monarco, será realizado neste domingo, de 11h às 14h, na quadra da Portela, em Oswaldo Cruz, Zona Norte. O enterro será no Cemitério de Inhaúma, às 16h. O baluarte morreu no último sábado (11), aos 88 anos. Ele estava internado desde o dia 21 de outubro no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, e a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Mestre Monarco foi um grande poeta de uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro. Entrou para a ala de compositores com apenas com 17 anos, em 1950, dando início a uma caminhada longa no mundo do samba. Ele nasceu em Cavalcante, na Zona Norte e ainda criança foi morar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mais tarde voltou a capital, para Oswaldo Cruz, bairro que é um dos berços da Portela.

O baluarte liderava a velha-guarda da escola desde 1995 após a morte do compositor Manaceia. Em 1960 entrou para a Unidos do Jacarezinho, mas voltou para a azul e branco em 1969. Em 1970 gravou o álbum "Portela, passado de glória", obra que contou com a produção de Paulinho da Viola.



Luto no samba

Diversos sambistas e famosos usaram as redes sociais, na noite deste sábado (11), para lamentar a morte do presidente de honra da Portela, Hildemar Diniz, o mestre Monarco. Ele estava internado desde o dia 21 de outubro no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. O baluarte foi um grande poeta de uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro.

A Portela, agremiação de coração do carioca, fez um pronunciamento emocionante ao presidente de honra da escola. "Luto no mundo do samba! Portela lamenta morte do seu presidente de honra, Mestre Monarco", iniciou o perfil oficial da escola de samba carioca.

"É com tristeza profunda que a Portela informa a morte de nosso Presidente de Honra, Monarco, aos 88 anos. O Mestre estava internado desde o mês de novembro no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, onde se internou para fazer uma cirurgia no intestino. Infelizmente, não resistiu à complicações. Ele deixa esposa, filhos, netos e uma legião de fãs e admiradores", continuou.



"Nesta sexta-feira, 10, Monarco foi homenageado durante a inauguração da Sala de Troféus da Portela, que leva seu nome. O presidente Luis Carlos Magalhães, o vice-presidente Fábio Pavão, a Velha Guarda Show da Portela, a Galeria da Velha Guarda e toda a diretoria da Majestade do Samba lamentam o falecimento e se solidarizam com os familiares, amigos e fãs", finalizou o grêmio recreativo.

O cantor Zeca Pagodinho postou um vídeo em seu Instagram com a seguinte legenda: "Perdemos Monarco, dia de luto no mundo do Samba. Que o mestre descanse em paz".

Dudu Nobre publicou uma imagem onde aparece com Monarco no sambódromo. "Muito obrigado por tudo Grande Mestre. Tantos ensinamentos, histórias, muito respeito, reverência e amizade!!!", disse o cantor.